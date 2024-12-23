احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UFI.

سعر PureFi (UFI) المباشر لليوم هو USD 0.04048536 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.70M . يتم تحديث سعر UFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PureFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.75K - تغيير سعر PureFi خلال اليوم هو +2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 91.51M

أداء سعر PureFi (UFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ +0.00109782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ -0.0207467915 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ -0.0113582851 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ +0.00818153460170804 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00109782 +2.79% 30 يوم $ -0.0207467915 -51.24% 60 يوم $ -0.0113582851 -28.05% 90 يوم $ +0.00818153460170804 +25.33%

تحليل سعر PureFi (UFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PureFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03852085$ 0.03852085 $ 0.03852085 24 ساعة مرتفع $ 0.04195679$ 0.04195679 $ 0.04195679 عالية طوال الوقت $ 0.575568$ 0.575568 $ 0.575568 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) +2.79% تغير السعر (7 أيام) -10.87%

معلومات سوق PureFi (UFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: