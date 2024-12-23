سعر PureFi (UFI)
سعر PureFi (UFI) المباشر لليوم هو USD 0.04048536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.70M. يتم تحديث سعر UFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PureFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.75K
- تغيير سعر PureFi خلال اليوم هو +2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.51M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UFI.
خلال اليوم، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ +0.00109782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ -0.0207467915 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ -0.0113582851 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PureFi مقابل USD هو $ +0.00818153460170804 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00109782
|+2.79%
|30 يوم
|$ -0.0207467915
|-51.24%
|60 يوم
|$ -0.0113582851
|-28.05%
|90 يوم
|$ +0.00818153460170804
|+25.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PureFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
+2.79%
-10.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UFI إلى AUD
A$0.0643717224
|1 UFI إلى GBP
￡0.0319834344
|1 UFI إلى EUR
€0.038461092
|1 UFI إلى USD
$0.04048536
|1 UFI إلى MYR
RM0.18218412
|1 UFI إلى TRY
₺1.4246798184
|1 UFI إلى JPY
¥6.3363636936
|1 UFI إلى RUB
₽4.1614901544
|1 UFI إلى INR
₹3.4388264784
|1 UFI إلى IDR
Rp652.9895860008
|1 UFI إلى PHP
₱2.3785149
|1 UFI إلى EGP
￡E.2.0598951168
|1 UFI إلى BRL
R$0.2457461352
|1 UFI إلى CAD
C$0.0578940648
|1 UFI إلى BDT
৳4.8181626936
|1 UFI إلى NGN
₦62.6705275728
|1 UFI إلى UAH
₴1.6910734872
|1 UFI إلى VES
Bs2.06475336
|1 UFI إلى PKR
Rs11.2237563528
|1 UFI إلى KZT
₸21.1742481336
|1 UFI إلى THB
฿1.3858138728
|1 UFI إلى TWD
NT$1.3194178824
|1 UFI إلى CHF
Fr0.0360319704
|1 UFI إلى HKD
HK$0.3145712472
|1 UFI إلى MAD
.د.م0.4056633072