سعر AllDomains Name Service اليوم

السعر المباشر لمشروع AllDomains Name Service (ADNS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADNS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ADNS.

يحتل AllDomains Name Service حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 103,993، مع عرض متداول قدره 5.00B ADNS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADNS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ADNS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AllDomains Name Service (ADNS)

القيمة السوقية $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K إمداد دورة التداول 5.00B 5.00B 5.00B إجمالي العرض 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241

القيمة السوقية الحالية لـ AllDomains Name Service هي $ 103.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ADNS يبلغ 5.00B، مع إجمالي عرض 4999507776.324241. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.99K.