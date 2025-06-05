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سعر OneID (ONEID) المباشر لليوم هو USD 0.0023329 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M . يتم تحديث سعر ONEID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OneID الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OneID خلال اليوم هو -6.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر OneID (ONEID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OneID مقابل USD هو $ -0.000169973883264073 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OneID مقابل USD هو $ -0.0009024716 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OneID مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OneID مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000169973883264073 -6.79% 30 يوم $ -0.0009024716 -38.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OneID (ONEID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OneID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00229545$ 0.00229545 $ 0.00229545 24 ساعة مرتفع $ 0.00256049$ 0.00256049 $ 0.00256049 عالية طوال الوقت $ 0.00559682$ 0.00559682 $ 0.00559682 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -6.79% تغير السعر (7 أيام) -23.79%

معلومات سوق OneID (ONEID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: