سعر OneID (ONEID)
سعر OneID (ONEID) المباشر لليوم هو USD 0.0023329. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر ONEID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OneID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OneID خلال اليوم هو -6.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر OneID مقابل USD هو $ -0.000169973883264073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OneID مقابل USD هو $ -0.0009024716 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OneID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OneID مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000169973883264073
|-6.79%
|30 يوم
|$ -0.0009024716
|-38.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OneID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-6.79%
-23.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.
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