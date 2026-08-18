سعر PoP Planet اليوم

السعر المباشر لمشروع PoP Planet (P) اليوم هو $ 0.02930237، مع تغير بنسبة 5.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل P الحالي إلى USD هو $ 0.02930237 لكل P.

يحتل PoP Planet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,102,327، مع عرض متداول قدره 140.00M P. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول P بين $ 0.02917784 (أدنى) و$ 0.03152616 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.730507، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00697353.

على المدى القصير، تحرك P بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+146.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 388.03K.

معلومات سوق PoP Planet (P)

القيمة السوقية $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M الحجم (24 ساعة) $ 388.03K$ 388.03K $ 388.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.30M$ 29.30M $ 29.30M إمداد دورة التداول 140.00M 140.00M 140.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PoP Planet هي $ 4.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 388.03K. العرض المتداول لـ P يبلغ 140.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.30M.