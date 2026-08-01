سعر Clawvatar اليوم

السعر المباشر لمشروع Clawvatar (CLAWVATAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWVATAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWVATAR.

يحتل Clawvatar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,769، مع عرض متداول قدره 100.00B CLAWVATAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWVATAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWVATAR بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+3.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Clawvatar (CLAWVATAR)

القيمة السوقية $ 29.77K$ 29.77K $ 29.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.77K$ 29.77K $ 29.77K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Clawvatar هي $ 29.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWVATAR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.77K.