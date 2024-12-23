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سعر Civic (CVC) المباشر لليوم هو USD 0.176128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.58M . يتم تحديث سعر CVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Civic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.70M - تغيير سعر Civic خلال اليوم هو -7.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 802.00M

أداء سعر Civic (CVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Civic مقابل USD هو $ -0.0147491609750488 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Civic مقابل USD هو $ +0.0493503610 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Civic مقابل USD هو $ +0.0570159624 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Civic مقابل USD هو $ +0.05048725954628782 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0147491609750488 -7.72% 30 يوم $ +0.0493503610 +28.02% 60 يوم $ +0.0570159624 +32.37% 90 يوم $ +0.05048725954628782 +40.18%

تحليل سعر Civic (CVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Civic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.169554$ 0.169554 $ 0.169554 24 ساعة مرتفع $ 0.193444$ 0.193444 $ 0.193444 عالية طوال الوقت $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 تغير السعر (1 ساعة) +2.32% تغير السعر (1يوم) -7.72% تغير السعر (7 أيام) -22.49%

معلومات سوق Civic (CVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: