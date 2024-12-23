سعر Civic (CVC)
سعر Civic (CVC) المباشر لليوم هو USD 0.176128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.58M. يتم تحديث سعر CVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Civic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.70M
- تغيير سعر Civic خلال اليوم هو -7.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 802.00M
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خلال اليوم، كان سعر Civic مقابل USD هو $ -0.0147491609750488 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Civic مقابل USD هو $ +0.0493503610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Civic مقابل USD هو $ +0.0570159624 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Civic مقابل USD هو $ +0.05048725954628782 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0147491609750488
|-7.72%
|30 يوم
|$ +0.0493503610
|+28.02%
|60 يوم
|$ +0.0570159624
|+32.37%
|90 يوم
|$ +0.05048725954628782
|+40.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Civic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.32%
-7.72%
-22.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Civic is a leading provider of identity management tools for Web3, empowering people to easily and privately manage their identities across chains with an on-chain representation of their reusable identity. The company's flagship product, Civic Pass, is an integrated permissioning tool that helps business customers enable secure access to their on-chain assets. Users may also manage their Web3 identity, presence and reputation with a dashboard. Civic aims to be the most trusted on-chain Web3 identity tool in the world, used by billions every day. Civic was co-founded in 2015 by Vinny Lingham and Jonathan Smith.
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