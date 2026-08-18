سعر IdOS اليوم

السعر المباشر لمشروع IdOS (IDOS) اليوم هو $ 0.00548987، مع تغير بنسبة 2.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IDOS الحالي إلى USD هو $ 0.00548987 لكل IDOS.

يحتل IdOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,559,414، مع عرض متداول قدره 284.05M IDOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IDOS بين $ 0.00526932 (أدنى) و$ 0.00637255 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04023862، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00417912.

على المدى القصير، تحرك IDOS بمقدار -0.70% خلال الساعة الماضية و+13.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 114.47K.

معلومات سوق IdOS (IDOS)

القيمة السوقية $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M الحجم (24 ساعة) $ 114.47K$ 114.47K $ 114.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M إمداد دورة التداول 284.05M 284.05M 284.05M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IdOS هي $ 1.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.47K. العرض المتداول لـ IDOS يبلغ 284.05M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.49M.