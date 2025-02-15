سعر Solana ID (SOLID)
سعر Solana ID (SOLID) المباشر لليوم هو USD 0.01575366. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.56M. يتم تحديث سعر SOLID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana ID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22K
- تغيير سعر Solana ID خلال اليوم هو +3.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 416.73M
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خلال اليوم، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ +0.00047114 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00047114
|+3.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana ID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+3.08%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.
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