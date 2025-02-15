احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLID مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLID.

سعر Solana ID (SOLID) المباشر لليوم هو USD 0.01575366 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.56M . يتم تحديث سعر SOLID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana ID الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22K - تغيير سعر Solana ID خلال اليوم هو +3.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 416.73M

أداء سعر Solana ID (SOLID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ +0.00047114 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana ID مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00047114 +3.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solana ID (SOLID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana ID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01514719$ 0.01514719 $ 0.01514719 24 ساعة مرتفع $ 0.01632385$ 0.01632385 $ 0.01632385 عالية طوال الوقت $ 0.01632385$ 0.01632385 $ 0.01632385 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +3.08% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Solana ID (SOLID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: