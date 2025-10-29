معلومات سعر ORCIB (PALMO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.02341135 24 ساعة مرتفع $ 0.02497901 عالية طوال الوقت $ 0.043821 أدنى سعر $ 0.02297041 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -3.35% تغير السعر (7 أيام) -1.15%

سعر ORCIB (PALMO) في الوقت الحقيقي هو $0.0238838. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PALMO بين أدنى سعر $ 0.02341135 وأعلى سعر $ 0.02497901، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPALMO على الإطلاق هو $ 0.043821، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02297041.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PALMO -0.05% على مدار الساعة الماضية، -3.35% على مدار 24 ساعة، و -1.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ORCIB (PALMO)

القيمة السوقية $ 60.18M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.60M إمداد دورة التداول 2.52B إجمالي العرض 3,124,999,957.442711

القيمة السوقية الحالية لـ ORCIB هي $ 60.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PALMO يبلغ 2.52B، مع إجمالي عرض 3124999957.442711. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.60M.