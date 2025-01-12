سعر BaaSid (BAAS)
سعر BaaSid (BAAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BAAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaaSid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.67K
- تغيير سعر BaaSid خلال اليوم هو +5.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BaaSid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaaSid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaaSid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaaSid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.31%
|30 يوم
|$ 0
|+20.83%
|60 يوم
|$ 0
|+83.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaaSid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.77%
+5.31%
+12.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server.
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