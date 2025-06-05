سعر Verida Token (VDA)
سعر Verida Token (VDA) المباشر لليوم هو USD 0.00380877. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M. يتم تحديث سعر VDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Verida Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Verida Token خلال اليوم هو -4.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 289.67M
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خلال اليوم، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ -0.000163773409284409 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ -0.0012844699 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ +0.0007486834 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ -0.002181483161681888 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000163773409284409
|-4.12%
|30 يوم
|$ -0.0012844699
|-33.72%
|60 يوم
|$ +0.0007486834
|+19.66%
|90 يوم
|$ -0.002181483161681888
|-36.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Verida Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-4.12%
-6.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.
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