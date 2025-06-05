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سعر Verida Token (VDA) المباشر لليوم هو USD 0.00380877 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M . يتم تحديث سعر VDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Verida Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Verida Token خلال اليوم هو -4.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 289.67M

أداء سعر Verida Token (VDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ -0.000163773409284409 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ -0.0012844699 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ +0.0007486834 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Verida Token مقابل USD هو $ -0.002181483161681888 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000163773409284409 -4.12% 30 يوم $ -0.0012844699 -33.72% 60 يوم $ +0.0007486834 +19.66% 90 يوم $ -0.002181483161681888 -36.41%

تحليل سعر Verida Token (VDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Verida Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00377806$ 0.00377806 $ 0.00377806 24 ساعة مرتفع $ 0.00399188$ 0.00399188 $ 0.00399188 عالية طوال الوقت $ 0.11457$ 0.11457 $ 0.11457 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -4.12% تغير السعر (7 أيام) -6.82%

معلومات سوق Verida Token (VDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: