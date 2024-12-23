سعر Hypersign Identity (HID)
سعر Hypersign Identity (HID) المباشر لليوم هو USD 0.01713536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 582.07K. يتم تحديث سعر HID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hypersign Identity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.61K
- تغيير سعر Hypersign Identity خلال اليوم هو -4.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.00M
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خلال اليوم، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ -0.00085139194705795 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ +0.0036301859 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ +0.0031527091 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00085139194705795
|-4.73%
|30 يوم
|$ +0.0036301859
|+21.19%
|60 يوم
|$ +0.0031527091
|+18.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hypersign Identity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-4.73%
-23.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.
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