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سعر Hypersign Identity (HID) المباشر لليوم هو USD 0.01713536 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 582.07K . يتم تحديث سعر HID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hypersign Identity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.61K - تغيير سعر Hypersign Identity خلال اليوم هو -4.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.00M

أداء سعر Hypersign Identity (HID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ -0.00085139194705795 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ +0.0036301859 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ +0.0031527091 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hypersign Identity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00085139194705795 -4.73% 30 يوم $ +0.0036301859 +21.19% 60 يوم $ +0.0031527091 +18.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hypersign Identity (HID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hypersign Identity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01695658$ 0.01695658 $ 0.01695658 24 ساعة مرتفع $ 0.01841735$ 0.01841735 $ 0.01841735 عالية طوال الوقت $ 0.764958$ 0.764958 $ 0.764958 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -4.73% تغير السعر (7 أيام) -23.23%

معلومات سوق Hypersign Identity (HID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: