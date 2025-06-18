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سعر AVC (AVC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M . يتم تحديث سعر AVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AVC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AVC خلال اليوم هو -4.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.31B

أداء سعر AVC (AVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.52% 30 يوم $ 0 -40.13% 60 يوم $ 0 -63.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AVC (AVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AVC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01045187$ 0.01045187 $ 0.01045187 تغير السعر (1 ساعة) -3.01% تغير السعر (1يوم) -4.52% تغير السعر (7 أيام) -2.86%

معلومات سوق AVC (AVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: