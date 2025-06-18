سعر AVC (AVC)
سعر AVC (AVC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M. يتم تحديث سعر AVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AVC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AVC خلال اليوم هو -4.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.31B
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خلال اليوم، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AVC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.52%
|30 يوم
|$ 0
|-40.13%
|60 يوم
|$ 0
|-63.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AVC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.01%
-4.52%
-2.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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