سعر Sonic Name Service اليوم

السعر المباشر لمشروع Sonic Name Service (SNS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SNS.

يحتل Sonic Name Service حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,445، مع عرض متداول قدره 51.46M SNS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.095227، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SNS بمقدار +0.73% خلال الساعة الماضية و-14.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.06.

معلومات سوق Sonic Name Service (SNS)

القيمة السوقية $ 31.45K$ 31.45K $ 31.45K الحجم (24 ساعة) $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.65K$ 59.65K $ 59.65K إمداد دورة التداول 51.46M 51.46M 51.46M إجمالي العرض 97,619,530.0 97,619,530.0 97,619,530.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sonic Name Service هي $ 31.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.06. العرض المتداول لـ SNS يبلغ 51.46M، مع إجمالي عرض 97619530.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.65K.