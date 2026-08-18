سعر MetaMUI اليوم

السعر المباشر لمشروع MetaMUI (MMUI) اليوم هو $ 0.02218237، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MMUI الحالي إلى USD هو $ 0.02218237 لكل MMUI.

يحتل MetaMUI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,556,562، مع عرض متداول قدره 475.90M MMUI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MMUI بين $ 0.02208214 (أدنى) و$ 0.0222 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.935688، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00998802.

على المدى القصير، تحرك MMUI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 569.34K.

معلومات سوق MetaMUI (MMUI)

القيمة السوقية $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M الحجم (24 ساعة) $ 569.34K$ 569.34K $ 569.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M إمداد دورة التداول 475.90M 475.90M 475.90M إجمالي العرض 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MetaMUI هي $ 10.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 569.34K. العرض المتداول لـ MMUI يبلغ 475.90M، مع إجمالي عرض 800000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.75M.