سعر Talent Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Talent Protocol (TALENT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TALENT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TALENT.

يحتل Talent Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,221، مع عرض متداول قدره 277.52M TALENT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TALENT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.151579، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TALENT بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-1.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 174.11.

معلومات سوق Talent Protocol (TALENT)

القيمة السوقية $ 52.22K$ 52.22K $ 52.22K الحجم (24 ساعة) $ 174.11$ 174.11 $ 174.11 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 110.34K$ 110.34K $ 110.34K إمداد دورة التداول 277.52M 277.52M 277.52M إجمالي العرض 586,389,788.7172114 586,389,788.7172114 586,389,788.7172114

القيمة السوقية الحالية لـ Talent Protocol هي $ 52.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 174.11. العرض المتداول لـ TALENT يبلغ 277.52M، مع إجمالي عرض 586389788.7172114. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 110.34K.