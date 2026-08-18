سعر Solana Name Service اليوم

السعر المباشر لمشروع Solana Name Service (SNS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SNS.

يحتل Solana Name Service حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,800,812، مع عرض متداول قدره 2.50B SNS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00347868، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SNS بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و+79.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.47K.

معلومات سوق Solana Name Service (SNS)

القيمة السوقية $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M الحجم (24 ساعة) $ 1.47K$ 1.47K $ 1.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M إمداد دورة التداول 2.50B 2.50B 2.50B إجمالي العرض 9,999,801,720.15858 9,999,801,720.15858 9,999,801,720.15858

القيمة السوقية الحالية لـ Solana Name Service هي $ 1.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.47K. العرض المتداول لـ SNS يبلغ 2.50B، مع إجمالي عرض 9999801720.15858. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.20M.