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سعر Lifeform (LFT) المباشر لليوم هو USD 0.01298806 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M . يتم تحديث سعر LFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lifeform الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.69K - تغيير سعر Lifeform خلال اليوم هو -1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 120.00M

أداء سعر Lifeform (LFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lifeform مقابل USD هو $ -0.00024239525331176 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lifeform مقابل USD هو $ -0.0018588992 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lifeform مقابل USD هو $ -0.0016562893 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lifeform مقابل USD هو $ -0.00383903968216753 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00024239525331176 -1.83% 30 يوم $ -0.0018588992 -14.31% 60 يوم $ -0.0016562893 -12.75% 90 يوم $ -0.00383903968216753 -22.81%

تحليل سعر Lifeform (LFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lifeform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01296589$ 0.01296589 $ 0.01296589 24 ساعة مرتفع $ 0.01329687$ 0.01329687 $ 0.01329687 عالية طوال الوقت $ 0.582687$ 0.582687 $ 0.582687 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -28.73%

معلومات سوق Lifeform (LFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: