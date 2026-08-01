سعر Base Identity اليوم

السعر المباشر لمشروع Base Identity (BASEID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BASEID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BASEID.

يحتل Base Identity حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,958، مع عرض متداول قدره 100.00B BASEID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BASEID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BASEID بمقدار +0.47% خلال الساعة الماضية و+3.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Base Identity (BASEID)

القيمة السوقية $ 21.96K$ 21.96K $ 21.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.96K$ 21.96K $ 21.96K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Base Identity هي $ 21.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BASEID يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.96K.