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سعر Swop (SWOP) المباشر لليوم هو USD 0.056477 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 210.83K . يتم تحديث سعر SWOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21K - تغيير سعر Swop خلال اليوم هو +11.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.73M

أداء سعر Swop (SWOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swop مقابل USD هو $ +0.00602635 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swop مقابل USD هو $ -0.0025489764 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swop مقابل USD هو $ +0.0417299968 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swop مقابل USD هو $ +0.01735190507233686 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00602635 +11.95% 30 يوم $ -0.0025489764 -4.51% 60 يوم $ +0.0417299968 +73.89% 90 يوم $ +0.01735190507233686 +44.35%

تحليل سعر Swop (SWOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04910607$ 0.04910607 $ 0.04910607 24 ساعة مرتفع $ 0.056983$ 0.056983 $ 0.056983 عالية طوال الوقت $ 111.36$ 111.36 $ 111.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) +11.95% تغير السعر (7 أيام) -5.74%

معلومات سوق Swop (SWOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: