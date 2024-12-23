سعر Swop (SWOP)
سعر Swop (SWOP) المباشر لليوم هو USD 0.056477. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 210.83K. يتم تحديث سعر SWOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21K
- تغيير سعر Swop خلال اليوم هو +11.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.73M
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خلال اليوم، كان سعر Swop مقابل USD هو $ +0.00602635 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swop مقابل USD هو $ -0.0025489764 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swop مقابل USD هو $ +0.0417299968 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swop مقابل USD هو $ +0.01735190507233686 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00602635
|+11.95%
|30 يوم
|$ -0.0025489764
|-4.51%
|60 يوم
|$ +0.0417299968
|+73.89%
|90 يوم
|$ +0.01735190507233686
|+44.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
+11.95%
-5.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swop.fi is an automated market maker (AMM) that offers different pricing formulas that are most suitable for each specific token pair. The original Flat formula is designed to reduce slippage in a pair of stable coins pegged to the same fiat currency. The classic Constant Product Market Maker formula is used for other pairs. Swop.fi stakes a portion of pools’ liquidity, and daily payouts are included in pools, adding another 5–50% APY to liquidity providers' income on top of trading fees. Swop.fi also rewards liquidity providers in SWOP, the protocol's governance token. Swop.fi is based on the Waves blockchain, ensuring that transactions can be added to the blockchain in just a few seconds and the network fee for a smart contract invocation is only 0.005 WAVES (a few cents).
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