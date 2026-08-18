سعر Helixa Cred اليوم

السعر المباشر لمشروع Helixa Cred (CRED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRED.

يحتل Helixa Cred حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,070، مع عرض متداول قدره 100.00B CRED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRED بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-4.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Helixa Cred (CRED)

القيمة السوقية $ 87.07K$ 87.07K $ 87.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.07K$ 87.07K $ 87.07K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Helixa Cred هي $ 87.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRED يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.07K.