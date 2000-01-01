Hệ sinh thái Pump.fun bao gồm các meme coin mang tính đầu cơ cao được tạo ra và giao dịch qua nền tảng launchpad Pump.fun phổ biến. Lĩnh vực này đại diện cho thị trường vốn hoá nhỏ, biến động nhanh, chủ yếu được thúc đẩy bởi văn hoá lan truyền trên internet và tâm lý nhà đầu tư cá nhân tức thời. Chúng đóng vai trò là chỉ báo cho thanh khoản cực cao trên chuỗi và những xu hướng đầu cơ mới nhất trong cộng đồng tiền mã hoá.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Pump.fun, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.