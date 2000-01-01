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Top token hệ sinh thái Pump.fun theo vốn hoá thị trường

Hệ sinh thái Pump.fun bao gồm các meme coin mang tính đầu cơ cao được tạo ra và giao dịch qua nền tảng launchpad Pump.fun phổ biến. Lĩnh vực này đại diện cho thị trường vốn hoá nhỏ, biến động nhanh, chủ yếu được thúc đẩy bởi văn hoá lan truyền trên internet và tâm lý nhà đầu tư cá nhân tức thời. Chúng đóng vai trò là chỉ báo cho thanh khoản cực cao trên chuỗi và những xu hướng đầu cơ mới nhất trong cộng đồng tiền mã hoá.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 65,040.34
-0.02%
+0.23%
+1.72%
$ 1.30T
$ 3.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,919
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.63
+0.04%
+0.68%
+3.87%
$ 44.39B
$ 336.05K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004655
+0.19%
+0.72%
-7.25%
$ 2.74B
$ 139.72B
5
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203.56
-0.24%
-2.30%
+6.02%
$ 2.24B
$ 5.70K
6
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05305
-0.38%
+3.70%
-3.32%
$ 1.68B
$ 1.50M
7
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8014
+0.19%
-1.77%
-5.10%
$ 1.35B
$ 984.44K
8
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002891
+0.07%
+1.54%
-1.83%
$ 1.20B
$ 66.68B
9
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08222
-0.02%
-5.48%
-8.03%
$ 733.31M
$ 1.37M
10
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.213826
+1.64%
+3.30%
+84.56%
$ 468.84M
$ 9.30M
11
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02694
-0.55%
-0.15%
+1.62%
$ 171.27M
$ 2.38M
12
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14665
+1.03%
+1.91%
-11.56%
$ 146.52M
$ 1.05M
13
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4328
+0.05%
+0.37%
-1.90%
$ 146.38M
$ 444.42K
14
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.143
-0.35%
-0.35%
+1.06%
$ 142.83M
$ 1.41M
15
Vision
Vision
VSN
$ 0.03732
+0.11%
+0.89%
+1.94%
$ 135.87M
$ 1.76M
16
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06662
+0.15%
+0.30%
-1.11%
$ 132.62M
$ 832.57K
17
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.1323
+0.02%
+1.19%
-0.78%
$ 131.86M
$ 1.03M
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34673
+0.82%
-0.33%
-1.05%
$ 116.21M
$ 196.16K
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07617
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
20
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4094
+0.81%
+4.60%
+10.95%
$ 102.30M
$ 208.91K
21
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004045
-0.07%
-1.94%
+2.80%
$ 81.40M
$ 15.86M
22
would
would
WOULD
$ 0.079059
-0.01%
-0.01%
-0.21%
$ 79.02M
$ 218.37K
23
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.206
+0.19%
+0.89%
+2.09%
$ 75.92M
$ 20.19K
24
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2086
0.00%
-0.24%
-3.65%
$ 74.40M
$ 431.54K
25
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07307
-0.33%
-0.56%
-0.70%
$ 72.60M
$ 979.35K
26
0x
0x
ZRX
$ 0.08197
+0.26%
-0.75%
+2.09%
$ 69.53M
$ 700.92K
27
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006744
-6.11%
+5.09%
+10.29%
$ 65.81M
$ 122.79M
28
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.057946
+0.06%
+1.03%
+3.18%
$ 58.07M
$ 1.60M
29
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2384
0.00%
+5.40%
-36.85%
$ 57.34M
$ 811.97K
30
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008456
-0.74%
+0.12%
+0.92%
$ 50.76M
$ 22.66M
31
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02976
+0.78%
+1.50%
+12.04%
$ 49.66M
$ 2.26M
32
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01297
-1.28%
+4.21%
+23.89%
$ 48.64M
$ 7.29M
33
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016139
-0.28%
-1.83%
+6.60%
$ 44.83M
$ 4.28M
34
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001057
-0.09%
+0.57%
+2.03%
$ 44.46M
$ 567.13M
35
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005656
+0.16%
-0.95%
+4.72%
$ 42.83M
$ 13.52M
36
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04219
-1.63%
+6.39%
+6.58%
$ 42.28M
$ 2.69M
37
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07791
+1.72%
+20.63%
+20.17%
$ 39.63M
$ 3.06M
38
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03921
-0.86%
+1.63%
+8.26%
$ 38.78M
$ 3.41M
39
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.038851
+0.04%
-4.18%
-21.44%
$ 38.58M
$ 3.30M
40
LAB
LAB
LAB
$ 0.12245
-0.59%
-2.62%
-11.96%
$ 37.98M
$ 2.20M
41
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3698
+0.22%
-0.75%
+6.05%
$ 36.97M
$ 146.95K
42
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.036486
+0.05%
-12.66%
-8.76%
$ 36.49M
$ 3.68M
43
Propy
Propy
PRO
$ 0.3489
+0.09%
-1.16%
-2.68%
$ 34.90M
$ 169.20K
44
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005312
-2.07%
+4.53%
+6.04%
$ 33.89M
$ 112.06M
45
ME
ME
ME
$ 0.06247
-0.05%
+2.53%
+3.09%
$ 33.69M
$ 937.55K
46
USDP
USDP
USDP
$ 1.0006
-0.07%
-0.12%
+0.02%
$ 31.95M
$ 5.87K
47
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2162
+0.18%
+0.05%
-1.67%
$ 30.13M
$ 298.99K
48
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012901
+0.71%
+2.95%
+4.06%
$ 30.05M
$ 44.98M
49
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02188
+0.05%
+0.09%
-1.80%
$ 28.51M
$ 3.21M
50
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005037
-0.02%
-0.32%
+0.46%
$ 28.35M
$ 105.41M

Câu hỏi thường gặp

Hệ sinh thái Pump.fun trong thị trường tiền mã hoá là gì?
Hệ sinh thái Pump.fun bao gồm các meme coin mang tính đầu cơ cao được tạo ra và giao dịch qua nền tảng Pump.fun, cho phép bất kỳ người dùng nào ra mắt ngay lập tức một loại tiền mã hoá mới mà không cần kiến thức lập trình.
Cơ chế đường cong liên kết hoạt động như thế nào trong hệ sinh thái Pump.fun?
Hệ sinh thái Pump.fun sử dụng đường cong liên kết toán học, trong đó giá của token mới ra mắt tự động tăng khi nhiều người dùng mua token, đảm bảo thanh khoản tức thì mà không cần dựa vào các nhà tạo lập thị trường truyền thống.
Tại sao hệ sinh thái Pump.fun có biến động token cực đoan?
Hệ sinh thái Pump.fun có biến động cực đoan vì rào cản tạo token gần như bằng không, dẫn đến hàng nghìn token vốn hoá nhỏ được thúc đẩy hoàn toàn bởi văn hoá lan truyền trên internet và hoạt động đầu cơ cá nhân nhanh chóng.
Điều gì xảy ra khi token Pump.fun đạt mục tiêu vốn hoá thị trường?
Khi token Pump.fun đạt ngưỡng vốn hoá thị trường cụ thể, thanh khoản của token được tự động chuyển sang sàn giao dịch phi tập trung như Raydium, và pool thanh khoản được khoá vĩnh viễn để ngăn chặn nhà phát triển rug pull.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Pump.fun, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.