Top token hệ sinh thái Pump.fun theo vốn hoá thị trường

Hệ sinh thái Pump.fun bao gồm các meme coin mang tính đầu cơ cao được tạo ra và giao dịch qua nền tảng launchpad Pump.fun phổ biến. Lĩnh vực này đại diện cho thị trường vốn hoá nhỏ, biến động nhanh, chủ yếu được thúc đẩy bởi văn hoá lan truyền trên internet và tâm lý nhà đầu tư cá nhân tức thời. Chúng đóng vai trò là chỉ báo cho thanh khoản cực cao trên chuỗi và những xu hướng đầu cơ mới nhất trong cộng đồng tiền mã hoá.