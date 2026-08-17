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ราคาปัจจุบัน XONA AGENT วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด XONA เท่ากับ 286,729 USD ติดตามการอัปเดตราคา XONA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน XONA AGENT วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด XONA เท่ากับ 286,729 USD ติดตามการอัปเดตราคา XONA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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XONA AGENT ราคา (XONA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XONA เป็น USD

$0.00030119
$0.00030119$0.00030119
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
XONA AGENT (XONA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:35:12 (UTC+8)

ราคา XONA AGENT วันนี้

ราคาปัจจุบัน XONA AGENT (XONA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XONA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ XONA.

XONA AGENT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 286,729 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 965.67M XONA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XONA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00155977 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XONA เคลื่อนไหว -1.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -22.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.34K.

XONA AGENT (XONA) ข้อมูลการตลาด

$ 286.73K
$ 286.73K$ 286.73K

$ 1.34K
$ 1.34K$ 1.34K

$ 296.82K
$ 296.82K$ 296.82K

965.67M
965.67M 965.67M

999,666,562.743506
999,666,562.743506 999,666,562.743506

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XONA AGENT คือ $ 286.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.34K อุปทานหมุนเวียนของ XONA คือ 965.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 999666562.743506 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 296.82K

ประวัติราคา XONA AGENT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00155977
$ 0.00155977$ 0.00155977

$ 0
$ 0$ 0

-1.51%

-6.59%

-22.61%

-22.61%

ประวัติราคา XONA AGENT (XONA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา XONA AGENT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XONA AGENT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XONA AGENT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XONA AGENT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.59%
30 วัน$ 0-44.32%
60 วัน$ 0-68.74%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา XONA AGENT

การคาดการณ์ราคา XONA AGENT (XONA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XONA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา XONA AGENT (XONA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ XONA AGENT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา XONA AGENT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XONA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา XONA AGENT

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เกี่ยวกับ XONA AGENT

ราคาปัจจุบันของ XONA AGENT คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย XONA AGENT มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -6.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ XONA อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 965666562.743506 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ XONA AGENT คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿9260037.17200729922000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4251 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

XONA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

XONA AGENT เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem XONA แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XONA AGENT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:35:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XONA AGENT (XONA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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