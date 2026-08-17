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ราคาปัจจุบัน Opus Genesis วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OPUS เท่ากับ 852,028 USD ติดตามการอัปเดตราคา OPUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Opus Genesis วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OPUS เท่ากับ 852,028 USD ติดตามการอัปเดตราคา OPUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Opus Genesis ราคา (OPUS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OPUS เป็น USD

$0.000844
$0.000844$0.000844
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Opus Genesis (OPUS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:24:11 (UTC+8)

ราคา Opus Genesis วันนี้

ราคาปัจจุบัน Opus Genesis (OPUS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OPUS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ OPUS.

Opus Genesis มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 852,028 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.92M OPUS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OPUS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.084014 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OPUS เคลื่อนไหว +0.93% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 207.53.

Opus Genesis (OPUS) ข้อมูลการตลาด

$ 852.03K
$ 852.03K$ 852.03K

$ 207.53
$ 207.53$ 207.53

$ 852.03K
$ 852.03K$ 852.03K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,386.4849726
999,917,386.4849726 999,917,386.4849726

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Opus Genesis คือ $ 852.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 207.53 อุปทานหมุนเวียนของ OPUS คือ 999.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 999917386.4849726 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 852.03K

ประวัติราคา Opus Genesis USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0.084014
$ 0.084014$ 0.084014

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

+0.76%

+11.34%

+11.34%

ประวัติราคา Opus Genesis (OPUS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Opus Genesis เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Opus Genesis เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Opus Genesis เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Opus Genesis เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.76%
30 วัน$ 0-11.51%
60 วัน$ 0+7.59%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Opus Genesis

การคาดการณ์ราคา Opus Genesis (OPUS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OPUS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Opus Genesis (OPUS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Opus Genesis อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Opus Genesis จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OPUS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Opus Genesis

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Opus Genesis (OPUS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsAI MemeArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Opus Genesis

ราคาปัจจุบันของ Opus Genesis คือเท่าไร?

Opus Genesis ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.75% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

OPUS เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.75% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก OPUS กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Opus Genesis มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,x402 Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,x402 Ecosystem OPUS แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Opus Genesis ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿27516337.61834385376000 ส่งผลให้ OPUS อยู่ในอันดับที่ #3016 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

OPUS มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Opus Genesis มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ OPUS อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999917386.4849726 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Opus Genesis

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:24:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Opus Genesis (OPUS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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