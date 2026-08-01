Aubrai by Bio ราคา (AUBRAI)
ราคาปัจจุบัน Aubrai by Bio (AUBRAI) วันนี้ $ 1.11, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AUBRAI เป็น USD คือ $ 1.11 ต่อ AUBRAI.
Aubrai by Bio มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,581,868 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.43M AUBRAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AUBRAI เทรดระหว่าง $ 1.1 (ต่ำ) กับ $ 1.14 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 27.72 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.522251
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AUBRAI เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 733.32.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aubrai by Bio คือ $ 1.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 733.32 อุปทานหมุนเวียนของ AUBRAI คือ 1.43M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.21M
-0.24%
-2.85%
+0.77%
+0.77%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aubrai by Bio เป็น USD เท่ากับ $ -0.03248913101759232
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aubrai by Bio เป็น USD เท่ากับ $ -0.0570765330
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aubrai by Bio เป็น USD เท่ากับ $ -0.3665294370
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aubrai by Bio เป็น USD เท่ากับ $ +0.0043349222515538
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.03248913101759232
|-2.85%
|30 วัน
|$ -0.0570765330
|-5.14%
|60 วัน
|$ -0.3665294370
|-33.02%
|90 วัน
|$ +0.0043349222515538
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Aubrai by Bio อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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มูลค่าปัจจุบันของ Aubrai by Bio วันนี้เป็นเท่าไร?
วันนี้ Aubrai by Bio เทรดที่ราคา ฿35.8447007185224000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ AUBRAI มีความผันผวนมากแค่ไหน?
อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด
วันนี้ Aubrai by Bio มีสภาพคล่องอย่างไร?
Aubrai by Bio มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ AUBRAI เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿35.521775486824000 ถึง ฿36.8134764136176000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้
ปริมาณการซื้อขายของ AUBRAI ในวันนี้เป็นเท่าไร?
ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด
นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Aubrai by Bio อย่างไร?
ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ AUBRAI อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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