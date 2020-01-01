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โทเค็น ระบบนิเวศ Hedera ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hedera เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00095
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 74,87B
$ 21,44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.173,13
+0,06%
+0,17%
-1,44%
$ 7,36B
$ 0,93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,484
+0,14%
-1,62%
+13,59%
$ 6,19B
$ 50,63K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,998899
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 4,06B
$ 59,49M
5
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0,06522
+0,09%
-0,88%
-4,12%
$ 2,83B
$ 1,11M
6
FINS
FINS
FINS
$ 0,04066664
0,00%
--
0,00%
$ 34,35M
$ 42,64K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.884,26
+0,03%
+0,00%
+0,63%
$ 13,83M
$ 124,02K
8
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0,781735
-0,02%
0,00%
+0,01%
$ 11,93M
$ 142,98K
9
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
$ 0,01217
+0,74%
+0,66%
-4,74%
$ 11,12M
$ 79,48K
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0,704925
0,00%
+0,19%
-0,35%
$ 5,34M
$ 3,35K
11
HubSuite
HubSuite
HSUITE
$ 7,967E-5
+0,42%
+3,40%
-3,31%
$ 1,79M
--
12
HAI
HAI
HAI
$ 0,001765
-0,06%
+1,97%
+14,93%
$ 1,47M
$ 13,43M
13
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1,654E-5
0,00%
-0,70%
-5,49%
$ 1,10M
--
14
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0,00780137
+0,22%
-0,00%
-6,53%
$ 1,06M
$ 628,15
15
STEAM
STEAM
STEAM
$ 0,00213766
0,00%
-0,00%
-9,36%
$ 593,10K
$ 15,58
16
GRELF
GRELF
GRELF
$ 0,071598
0,00%
--
-4,86%
$ 477,32K
$ 2,05
17
xBONZO
xBONZO
XBONZO
$ 0,00847162
0,00%
-0,00%
-7,45%
$ 324,54K
$ 76,99
18
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1,3
0,00%
0,00%
-1,52%
$ 181,41K
$ 19,68
19
HeadStarter
HeadStarter
HST
$ 0,00092403
+0,30%
--
-4,03%
$ 174,10K
$ 130,93
20
xPACK
xPACK
XPACK
$ 0,00121649
+1,55%
-0,34%
-74,35%
$ 162,01K
$ 0,30
21
Bull
Bull
BULL
$ 0,000153
+1,01%
+11,48%
+7,35%
$ 150,49K
$ 394,87M
22
Kabila
Kabila
KBL
$ 0,00064303
+0,30%
-0,00%
-3,47%
$ 146,79K
$ 17,63
23
Dosa the Demon
Dosa the Demon
DOSA
$ 0,00014799
-0,18%
-0,03%
-15,66%
$ 145,04K
$ 258,17
24
Meme Millionaires
Meme Millionaires
MFM
$ 9,703E-5
+0,18%
+38,30%
-10,02%
$ 76,76K
--
25
GCoin
GCoin
GC
$ 0,0007224
0,00%
--
+9,99%
$ 72,24K
$ 10,33
26
DINO
DINO
DINO
$ 6,348E-5
0,00%
+0,10%
-4,57%
$ 62,22K
--
27
SMACKM
SMACKM
SMACKM
$ 6,747E-5
+0,18%
-1,90%
-4,11%
$ 55,04K
--
28
Calaxy
Calaxy
CLXY
$ 0,0005459
+0,30%
-0,01%
-8,09%
$ 50,28K
$ 12,42
29
Jeeteroo
Jeeteroo
JEET
$ 8,744E-5
-3,00%
+127,20%
-9,51%
$ 33,54K
--
30
Sauce Inu
Sauce Inu
SAUCEINU
$ 3,23749E-7
0,00%
-1,80%
-6,50%
$ 32,38K
--
31
HBARbarian
HBARbarian
HBARBARIAN
$ 2,76E-6
0,00%
-2,50%
-5,48%
$ 27,56K
--
32
dovu
dovu
DOVU
$ 0,0019591
0,00%
-3,81%
-5,38%
--
$ 34,85K
33
Wolf Pack
Wolf Pack
PACK
$ 0,001128
-0,09%
-34,80%
--
--
$ 36,80M
34
Intuition
Intuition
TRUST
$ 0,04983
+0,08%
-0,64%
-4,49%
--
$ 1,15M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Hedera คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Hedera เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 34 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $95.39B
โทเค็น ระบบนิเวศ Hedera ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Hedera ที่ติดตามบน MEXC นั้น JEET แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 127.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Hedera กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 34 ระบบนิเวศ Hedera ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Hedera ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Hedera คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Hedera ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $95.39B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hedera นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง