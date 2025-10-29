ราคาปัจจุบัน Dosa the Demon วันนี้ คือ 0.00073468 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOSA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOSA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Dosa the Demon วันนี้ คือ 0.00073468 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOSA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOSA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DOSA

ข้อมูลราคา DOSA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DOSA

โทเคโนมิกส์ DOSA

การคาดการณ์ราคา DOSA

Dosa the Demon โลโก้

Dosa the Demon ราคา (DOSA)

ราคาปัจจุบัน 1 DOSA เป็น USD

$0.00073014
$0.00073014$0.00073014
+7.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dosa the Demon (DOSA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:57:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Dosa the Demon (DOSA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00065405
$ 0.00065405$ 0.00065405
ต่ำสุด 24h
$ 0.00094284
$ 0.00094284$ 0.00094284
สูงสุด 24h

$ 0.00065405
$ 0.00065405$ 0.00065405

$ 0.00094284
$ 0.00094284$ 0.00094284

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0.00018326
$ 0.00018326$ 0.00018326

+0.08%

+8.64%

+5.44%

+5.44%

ราคาเรียลไทม์ Dosa the Demon (DOSA) คือ $0.00073468 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOSA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00065405 และราคาสูงสุด $ 0.00094284 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOSA คือ $ 0.00220213 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00018326

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOSA มีการเปลี่ยนแปลง +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Dosa the Demon (DOSA) ข้อมูลการตลาด

$ 719.99K
$ 719.99K$ 719.99K

--
----

$ 719.99K
$ 719.99K$ 719.99K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dosa the Demon คือ $ 719.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOSA คือ 980.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 980000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 719.99K

ประวัติราคา Dosa the Demon (DOSA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dosa the Demon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dosa the Demon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000162131
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dosa the Demon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003480858
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dosa the Demon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000778829127176025

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+8.64%
30 วัน$ -0.0000162131-2.20%
60 วัน$ -0.0003480858-47.37%
90 วัน$ -0.0000778829127176025-9.58%

อะไรคือ Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Dosa the Demon (DOSA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Dosa the Demon (USD)

Dosa the Demon (DOSA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Dosa the Demon (DOSA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Dosa the Demon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Dosa the Demon ตอนนี้!

DOSA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Dosa the Demon (DOSA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dosa the Demon (DOSA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DOSAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dosa the Demon (DOSA)

วันนี้ Dosa the Demon (DOSA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DOSA เป็นUSD คือ 0.00073468 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DOSA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DOSA เป็น USD คือ $ 0.00073468 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Dosa the Demon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DOSA คือ $ 719.99K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DOSA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DOSA คือ 980.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DOSA คือเท่าใด?
DOSA ถึงราคา ATH ที่ 0.00220213 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DOSA คือเท่าไร?
DOSA ถึงราคา ATL ที่ 0.00018326 USD
ปริมาณการเทรดของ DOSA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DOSA คือ -- USD
ปีนี้ DOSA จะสูงขึ้นอีกไหม?
DOSA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DOSA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dosa the Demon (DOSA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$114,937.51
$4,113.01
$0.04000
$199.54
$3.4221
$4,113.01
$114,937.51
$199.54
$2.6649
$0.20063
$0.00000
$0.000000
$0.00000
$0.008760
$1.572
