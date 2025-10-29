ราคาปัจจุบัน Australian Digital Dollar วันนี้ คือ 0.656283 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AUDD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Australian Digital Dollar วันนี้ คือ 0.656283 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AUDD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.656184
$0.656184
+0.40%1D
Australian Digital Dollar (AUDD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.653092
$ 0.653092
ต่ำสุด 24h
$ 0.657974
$ 0.657974
สูงสุด 24h

$ 0.653092
$ 0.653092

$ 0.657974
$ 0.657974

$ 2.87
$ 2.87

$ 0.36464
$ 0.36464

-0.00%

+0.49%

+1.50%

+1.50%

ราคาเรียลไทม์ Australian Digital Dollar (AUDD) คือ $0.656283 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAUDD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.653092 และราคาสูงสุด $ 0.657974 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AUDD คือ $ 2.87 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.36464

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AUDD มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.50% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Australian Digital Dollar (AUDD) ข้อมูลการตลาด

$ 3.85M
$ 3.85M

--
--

$ 3.85M
$ 3.85M

5.87M
5.87M

5,869,320.704638
5,869,320.704638

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Australian Digital Dollar คือ $ 3.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AUDD คือ 5.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 5869320.704638 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.85M

ประวัติราคา Australian Digital Dollar (AUDD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Australian Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.00319182
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Australian Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003850412
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Australian Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0204720919
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Australian Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0217458584578304

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00319182+0.49%
30 วัน$ -0.0003850412-0.05%
60 วัน$ +0.0204720919+3.12%
90 วัน$ +0.0217458584578304+3.43%

อะไรคือ Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Australian Digital Dollar (USD)

Australian Digital Dollar (AUDD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Australian Digital Dollar (AUDD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Australian Digital Dollar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Australian Digital Dollar ตอนนี้!

AUDD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Australian Digital Dollar (AUDD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Australian Digital Dollar (AUDD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AUDDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Australian Digital Dollar (AUDD)

วันนี้ Australian Digital Dollar (AUDD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AUDD เป็นUSD คือ 0.656283 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AUDD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AUDD เป็น USD คือ $ 0.656283 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Australian Digital Dollar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AUDD คือ $ 3.85M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AUDD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AUDD คือ 5.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AUDD คือเท่าใด?
AUDD ถึงราคา ATH ที่ 2.87 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AUDD คือเท่าไร?
AUDD ถึงราคา ATL ที่ 0.36464 USD
ปริมาณการเทรดของ AUDD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AUDD คือ -- USD
ปีนี้ AUDD จะสูงขึ้นอีกไหม?
AUDD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AUDD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Australian Digital Dollar (AUDD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

