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ราคาปัจจุบัน Karate Combat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KARATE เท่ากับ 1,102,460 USD ติดตามการอัปเดตราคา KARATE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Karate Combat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KARATE เท่ากับ 1,102,460 USD ติดตามการอัปเดตราคา KARATE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Karate Combat ราคา (KARATE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KARATE เป็น USD

$0.00001654
$0.00001654$0.00001654
-0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Karate Combat (KARATE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:24:55 (UTC+8)

ราคา Karate Combat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Karate Combat (KARATE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KARATE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KARATE.

Karate Combat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,102,460 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 66.65B KARATE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KARATE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00653664 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KARATE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Karate Combat (KARATE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

66.65B
66.65B 66.65B

110,000,000,000.0
110,000,000,000.0 110,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Karate Combat คือ $ 1.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KARATE คือ 66.65B โดยมีอุปทานรวมที่ 110000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.82M

ประวัติราคา Karate Combat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00653664
$ 0.00653664$ 0.00653664

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.18%

-5.99%

-5.99%

ประวัติราคา Karate Combat (KARATE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Karate Combat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karate Combat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karate Combat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karate Combat เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.18%
30 วัน$ 0+1.78%
60 วัน$ 0-24.39%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Karate Combat

การคาดการณ์ราคา Karate Combat (KARATE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KARATE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Karate Combat (KARATE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Karate Combat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Karate Combat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KARATE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Karate Combat

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เกี่ยวกับ Karate Combat

ราคาปัจจุบันของ Karate Combat คือเท่าไร?

Karate Combat ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.17% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

KARATE เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.17% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก KARATE กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Karate Combat มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Sports,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Hedera Ecosystem,Sports Games,Delphi Ventures Portfolio อย่างไร?

ในกลุ่ม Sports,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Hedera Ecosystem,Sports Games,Delphi Ventures Portfolio KARATE แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Karate Combat ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿35603353.64744964400000 ส่งผลให้ KARATE อยู่ในอันดับที่ #2765 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

KARATE มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Karate Combat มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ KARATE อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 66649473128.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Karate Combat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:24:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Karate Combat (KARATE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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