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ราคาปัจจุบัน xBONZO วันนี้ คือ 0.00845734 USD มูลค่าตลาด XBONZO เท่ากับ 323,989 USD ติดตามการอัปเดตราคา XBONZO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน xBONZO วันนี้ คือ 0.00845734 USD มูลค่าตลาด XBONZO เท่ากับ 323,989 USD ติดตามการอัปเดตราคา XBONZO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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xBONZO ราคา (XBONZO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XBONZO เป็น USD

$0.00851476
$0.00851476$0.00851476
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
xBONZO (XBONZO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:30:31 (UTC+8)

ราคา xBONZO วันนี้

ราคาปัจจุบัน xBONZO (XBONZO) วันนี้ $ 0.00845734, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XBONZO เป็น USD คือ $ 0.00845734 ต่อ XBONZO.

xBONZO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 323,989 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.31M XBONZO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XBONZO เทรดระหว่าง $ 0.00844382 (ต่ำ) กับ $ 0.00854948 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02689967 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00611874

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XBONZO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 29.44.

xBONZO (XBONZO) ข้อมูลการตลาด

$ 323.99K
$ 323.99K$ 323.99K

$ 29.44
$ 29.44$ 29.44

$ 323.99K
$ 323.99K$ 323.99K

38.31M
38.31M 38.31M

38,308,984.05174279
38,308,984.05174279 38,308,984.05174279

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ xBONZO คือ $ 323.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 29.44 อุปทานหมุนเวียนของ XBONZO คือ 38.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 38308984.05174279 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 323.99K

ประวัติราคา xBONZO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00844382
$ 0.00844382$ 0.00844382
ต่ำสุด 24h
$ 0.00854948
$ 0.00854948$ 0.00854948
สูงสุด 24h

$ 0.00844382
$ 0.00844382$ 0.00844382

$ 0.00854948
$ 0.00854948$ 0.00854948

$ 0.02689967
$ 0.02689967$ 0.02689967

$ 0.00611874
$ 0.00611874$ 0.00611874

--

-1.16%

-7.72%

-7.72%

ประวัติราคา xBONZO (XBONZO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา xBONZO เป็น USD เท่ากับ $ -0.000100108873081439
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xBONZO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008247775
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xBONZO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0034630692
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xBONZO เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000247338269986

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000100108873081439-1.16%
30 วัน$ -0.0008247775-9.75%
60 วัน$ -0.0034630692-40.94%
90 วัน$ +0.000000247338269986+0.00%

การคาดการณ์ราคา xBONZO

การคาดการณ์ราคา xBONZO (XBONZO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XBONZO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา xBONZO (XBONZO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ xBONZO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา xBONZO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XBONZO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา xBONZO

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เกี่ยวกับ xBONZO

มูลค่าปัจจุบันของ xBONZO วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ xBONZO เทรดที่ราคา ฿0.2731334562472028012000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ XBONZO มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ xBONZO มีสภาพคล่องอย่างไร?

xBONZO มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ XBONZO เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.2726968219947709276000 ถึง ฿0.2761091574320454664000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ XBONZO ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ xBONZO อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Finance (DeFi),Hedera Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ XBONZO อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ xBONZO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:30:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ xBONZO (XBONZO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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