ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Berachain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Berachain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,245.52
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.459
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
8
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,411
+0.09%
+0.00%
-1.46%
$ 649.97M
$ 2.03M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.45
0.00%
+0.00%
-1.81%
$ 275.84M
$ 101.95K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.269
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1436
-0.14%
-0.42%
+4.21%
$ 94.85M
$ 384.58K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72
16
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
17
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1872
-1.64%
-16.20%
+41.17%
$ 48.64M
$ 463.88K
18
BERA
BERA
BERA
$ 0.1472
+0.34%
0.00%
-4.43%
$ 40.58M
$ 520.72K
19
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1221
-0.20%
-3.47%
-6.10%
$ 26.86M
$ 50.89K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,021.72
0.00%
+0.00%
+0.50%
$ 23.31M
$ 27.42
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.6
0.00%
--
+0.07%
$ 21.89M
$ 500.00
23
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.86
0.00%
+0.02%
+4.49%
$ 18.49M
$ 25.40K
24
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.017728
+1.75%
-10.26%
+10.65%
$ 18.04M
$ 12.41M
25
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.285922
-0.04%
-0.00%
-7.99%
$ 15.39M
$ 96.05K
26
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.152257
-0.53%
-0.00%
-4.98%
$ 12.68M
$ 127.65
28
Honey
Honey
HONEY
$ 0.997445
+0.06%
-0.00%
-0.65%
$ 7.81M
$ 54.25K
29
POL Staked WBERA
POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.209044
-0.54%
-0.00%
-5.23%
$ 7.51M
$ 15.02K
30
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,959.68
+0.06%
0.00%
-1.74%
$ 7.49M
$ 2.02K
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.982009
+0.07%
0.00%
-0.62%
$ 4.63M
$ 637.72
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110323
0.00%
+0.00%
-0.17%
$ 1.63M
$ 35.75K
33
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.122881
0.00%
0.00%
-5.00%
$ 996.71K
$ 17.77
34
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00279335
0.00%
-0.02%
-7.82%
$ 733.37K
$ 4.35K
35
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
$ 1.16
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 717.26K
--
36
Wrapped gBera
Wrapped gBera
WGBERA
$ 0.143043
-0.52%
-0.00%
-4.92%
$ 585.59K
$ 15.07
37
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
38
Infrared BGT
Infrared BGT
IBGT
$ 0.145915
-0.53%
-0.00%
-6.67%
$ 505.38K
$ 32.26
39
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063359
0.00%
-0.00%
-4.17%
$ 449.68K
$ 456.02
40
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.002
+0.10%
-0.00%
-0.10%
$ 352.73K
$ 169.80
41
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00309023
-0.54%
+0.01%
-1.03%
$ 241.87K
$ 94.51
42
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
--
-1.77%
$ 240.53K
$ 0.20
43
NAV
NAV
NAV
$ 0.00041437
0.00%
--
-2.58%
$ 173.07K
$ 41.79
44
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,953.75
0.00%
-0.00%
-0.29%
$ 150.78K
$ 1.48
45
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 0.998414
+0.11%
-0.00%
-0.66%
$ 130.04K
$ 156.96
46
Pollen
Pollen
POLLEN
$ 0.00049501
-0.54%
+0.01%
-1.67%
$ 119.44K
$ 51.01
47
aSUGAR
aSUGAR
ASUGAR
$ 0.02443609
0.00%
--
0.00%
$ 61.71K
$ 36.35
48
bm
bm
BM
$ 5.958E-5
+0.13%
-1.20%
+47.11%
$ 59.58K
--
49
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059592
0.00%
--
+0.01%
$ 56.52K
$ 6.45
50
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02754339
0.00%
--
+20.08%
$ 55.09K
$ 214.61

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Berachain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Berachain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 56 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $30.10B
โทเค็น ระบบนิเวศ Berachain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Berachain ที่ติดตามบน MEXC นั้น POLAR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Berachain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 56 ระบบนิเวศ Berachain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Berachain ยอดนิยม รวมถึง WBTC, LINK, USDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Berachain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Berachain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $30.10B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Berachain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง