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ราคาปัจจุบัน Kodiak Finance วันนี้ คือ 0.11 USD มูลค่าตลาด KDK เท่ากับ 1,623,516 USD ติดตามการอัปเดตราคา KDK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kodiak Finance วันนี้ คือ 0.11 USD มูลค่าตลาด KDK เท่ากับ 1,623,516 USD ติดตามการอัปเดตราคา KDK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kodiak Finance ราคา (KDK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KDK เป็น USD

$0.110069
$0.110069$0.110069
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kodiak Finance (KDK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:35:29 (UTC+8)

ราคา Kodiak Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kodiak Finance (KDK) วันนี้ $ 0.11, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KDK เป็น USD คือ $ 0.11 ต่อ KDK.

Kodiak Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,623,516 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 14.75M KDK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KDK เทรดระหว่าง $ 0.109529 (ต่ำ) กับ $ 0.110898 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.45994 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.107932

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KDK เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 35.40K.

Kodiak Finance (KDK) ข้อมูลการตลาด

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 35.40K
$ 35.40K$ 35.40K

$ 11.01M
$ 11.01M$ 11.01M

14.75M
14.75M 14.75M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kodiak Finance คือ $ 1.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 35.40K อุปทานหมุนเวียนของ KDK คือ 14.75M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.01M

ประวัติราคา Kodiak Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.109529
$ 0.109529$ 0.109529
ต่ำสุด 24h
$ 0.110898
$ 0.110898$ 0.110898
สูงสุด 24h

$ 0.109529
$ 0.109529$ 0.109529

$ 0.110898
$ 0.110898$ 0.110898

$ 0.45994
$ 0.45994$ 0.45994

$ 0.107932
$ 0.107932$ 0.107932

-0.06%

-0.66%

-1.54%

-1.54%

ประวัติราคา Kodiak Finance (KDK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kodiak Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000731971998358477
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kodiak Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0156659580
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kodiak Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0333302310
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kodiak Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00009610211066558

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000731971998358477-0.66%
30 วัน$ -0.0156659580-14.24%
60 วัน$ -0.0333302310-30.30%
90 วัน$ -0.00009610211066558-0.00%

การคาดการณ์ราคา Kodiak Finance

การคาดการณ์ราคา Kodiak Finance (KDK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KDK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kodiak Finance (KDK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kodiak Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kodiak Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KDK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kodiak Finance

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เกี่ยวกับ Kodiak Finance

มูลค่าปัจจุบันของ Kodiak Finance วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Kodiak Finance เทรดที่ราคา ฿3.5523909268540000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ KDK มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Kodiak Finance มีสภาพคล่องอย่างไร?

Kodiak Finance มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ KDK เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿3.53718023479447060000 ถึง ฿3.58139135460231720000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ KDK ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Kodiak Finance อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ KDK อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kodiak Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:35:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kodiak Finance (KDK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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