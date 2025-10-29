ราคาปัจจุบัน POL Staked WBERA วันนี้ คือ 2.26 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWBERA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWBERA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน POL Staked WBERA วันนี้ คือ 2.26 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWBERA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWBERA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SWBERA

ข้อมูลราคา SWBERA

โทเคโนมิกส์ SWBERA

การคาดการณ์ราคา SWBERA

POL Staked WBERA ราคา (SWBERA)

ราคาปัจจุบัน 1 SWBERA เป็น USD

$2.26
$2.26
+0.80%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
POL Staked WBERA (SWBERA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:29:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2.03
$ 2.03
ต่ำสุด 24h
$ 2.26
$ 2.26
สูงสุด 24h

$ 2.03
$ 2.03

$ 2.26
$ 2.26

$ 6.33
$ 6.33

$ 1.93
$ 1.93

+0.89%

+0.86%

-7.95%

-7.95%

ราคาเรียลไทม์ POL Staked WBERA (SWBERA) คือ $2.26 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSWBERA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 2.03 และราคาสูงสุด $ 2.26 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SWBERA คือ $ 6.33 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.93

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SWBERA มีการเปลี่ยนแปลง +0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.86% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

POL Staked WBERA (SWBERA) ข้อมูลการตลาด

$ 26.37M
$ 26.37M

--
--

$ 26.37M
$ 26.37M

11.65M
11.65M

11,648,136.82902078
11,648,136.82902078

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ POL Staked WBERA คือ $ 26.37M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SWBERA คือ 11.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 11648136.82902078 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 26.37M

ประวัติราคา POL Staked WBERA (SWBERA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา POL Staked WBERA เป็น USD เท่ากับ $ +0.01924757
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POL Staked WBERA เป็น USD เท่ากับ $ -0.6008569340
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POL Staked WBERA เป็น USD เท่ากับ $ -0.4936766600
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POL Staked WBERA เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01924757+0.86%
30 วัน$ -0.6008569340-26.58%
60 วัน$ -0.4936766600-21.84%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ POL Staked WBERA (SWBERA)

การคาดการณ์ราคา POL Staked WBERA (USD)

POL Staked WBERA (SWBERA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ POL Staked WBERA (SWBERA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ POL Staked WBERA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา POL Staked WBERA ตอนนี้!

SWBERA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ POL Staked WBERA (SWBERA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ POL Staked WBERA (SWBERA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SWBERAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ POL Staked WBERA (SWBERA)

วันนี้ POL Staked WBERA (SWBERA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SWBERA เป็นUSD คือ 2.26 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SWBERA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SWBERA เป็น USD คือ $ 2.26 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ POL Staked WBERA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SWBERA คือ $ 26.37M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SWBERA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SWBERA คือ 11.65M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SWBERA คือเท่าใด?
SWBERA ถึงราคา ATH ที่ 6.33 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SWBERA คือเท่าไร?
SWBERA ถึงราคา ATL ที่ 1.93 USD
ปริมาณการเทรดของ SWBERA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SWBERA คือ -- USD
ปีนี้ SWBERA จะสูงขึ้นอีกไหม?
SWBERA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SWBERA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:29:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ POL Staked WBERA (SWBERA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$114,923.06

$4,133.92

$0.03886

$199.66

$3.8752

$4,133.92

$114,923.06

$199.66

$2.6679

$0.20125

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008980

$1.693

$0.0000000479

$0.007580

$0.00183

$0.0000000000000000079

$0.0121

