ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน SailOut Royalty วันนี้ คือ 14.6 USD มูลค่าตลาด SAIL.R เท่ากับ 21,901,024 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAIL.R เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SailOut Royalty วันนี้ คือ 14.6 USD มูลค่าตลาด SAIL.R เท่ากับ 21,901,024 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAIL.R เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAIL.R

ข้อมูลราคา SAIL.R

SAIL.R คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SAIL.R

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SAIL.R

โทเคโนมิกส์ SAIL.R

การคาดการณ์ราคา SAIL.R

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

SailOut Royalty โลโก้

SailOut Royalty ราคา (SAIL.R)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SAIL.R เป็น USD

$14.6
$14.6$14.6
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SailOut Royalty (SAIL.R) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:43:43 (UTC+8)

ราคา SailOut Royalty วันนี้

ราคาปัจจุบัน SailOut Royalty (SAIL.R) วันนี้ $ 14.6, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SAIL.R เป็น USD คือ $ 14.6 ต่อ SAIL.R.

SailOut Royalty มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,901,024 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.50M SAIL.R ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SAIL.R เทรดระหว่าง $ 14.6 (ต่ำ) กับ $ 14.6 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 16.7 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 13.06

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SAIL.R เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 500.04.

SailOut Royalty (SAIL.R) ข้อมูลการตลาด

$ 21.90M
$ 21.90M$ 21.90M

$ 500.04
$ 500.04$ 500.04

$ 21.90M
$ 21.90M$ 21.90M

1.50M
1.50M 1.50M

1,500,000.0
1,500,000.0 1,500,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SailOut Royalty คือ $ 21.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 500.04 อุปทานหมุนเวียนของ SAIL.R คือ 1.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.90M

ประวัติราคา SailOut Royalty USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 14.6
$ 14.6$ 14.6
ต่ำสุด 24h
$ 14.6
$ 14.6$ 14.6
สูงสุด 24h

$ 14.6
$ 14.6$ 14.6

$ 14.6
$ 14.6$ 14.6

$ 16.7
$ 16.7$ 16.7

$ 13.06
$ 13.06$ 13.06

+0.00%

--

+0.08%

+0.08%

ประวัติราคา SailOut Royalty (SAIL.R) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SailOut Royalty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SailOut Royalty เป็น USD เท่ากับ $ -0.2856621400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SailOut Royalty เป็น USD เท่ากับ $ -0.3300257000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SailOut Royalty เป็น USD เท่ากับ $ -0.000178401147106

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.2856621400-1.95%
60 วัน$ -0.3300257000-2.26%
90 วัน$ -0.000178401147106-0.00%

การคาดการณ์ราคา SailOut Royalty

การคาดการณ์ราคา SailOut Royalty (SAIL.R) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SAIL.R ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SailOut Royalty (SAIL.R) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SailOut Royalty อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SailOut Royalty จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SAIL.R ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SailOut Royalty

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ SailOut Royalty

ปัจจุบัน SailOut Royalty มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ SailOut Royalty ซื้อขายอยู่ที่ ฿471.499159382440000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ SAIL.R จะขึ้นหรือลง?

SAIL.R มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Decentralized Finance (DeFi),Berachain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens

วันนี้ SailOut Royalty ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย SAIL.R อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ SailOut Royalty แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Berachain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- SAIL.R มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี SAIL.R อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 1500000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ SailOut Royalty คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿539.317531622380000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿421.7656864064840000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SailOut Royalty

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:43:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SailOut Royalty (SAIL.R)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SailOut Royalty

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.044000
$0.044000$0.044000

+165.07%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06789
$0.06789$0.06789

-4.62%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001692
$0.001692$0.001692

-30.22%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008323
$0.008323$0.008323

-5.20%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02311
$0.02311$0.02311

+229.67%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.044000
$0.044000$0.044000

+165.07%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0003203
$0.0003203$0.0003203

+112.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2171
$1.2171$1.2171

+60.14%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01639
$0.01639$0.01639

+49.00%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?