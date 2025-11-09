USDZ Pris idag

Livepriset för USDZ (USDZ) idag är $ 0.848063, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDZ till USD är$ 0.848063 per USDZ.

USDZ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 253,948, med ett cirkulerande utbud på 300.00K USDZ. Under de senaste 24 timmarna handlades USDZ mellan $ 0.843599 (lägsta) och $ 0.853228 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.16, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.428493.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDZ med +0.44% under den senaste timmen och +2.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

USDZ (USDZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 253.95K$ 253.95K $ 253.95K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 253.95K$ 253.95K $ 253.95K Cirkulationsutbud 300.00K 300.00K 300.00K Totalt utbud 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Det aktuella börsvärdet för USDZ är $ 253.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USDZ är 300.00K, med ett totalt utbud på 300000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 253.95K.