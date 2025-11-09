Tokenize Xchange Pris idag

Livepriset för Tokenize Xchange (TKX) idag är $ 1.92, med en förändring på 0.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TKX till USD är$ 1.92 per TKX.

Tokenize Xchange rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 153,772,405, med ett cirkulerande utbud på 80.00M TKX. Under de senaste 24 timmarna handlades TKX mellan $ 1.91 (lägsta) och $ 1.96 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 50.43, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.111255.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TKX med -0.26% under den senaste timmen och -7.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tokenize Xchange (TKX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 153.77M$ 153.77M $ 153.77M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 192.23M$ 192.23M $ 192.23M Cirkulationsutbud 80.00M 80.00M 80.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Tokenize Xchange är $ 153.77M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TKX är 80.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 192.23M.