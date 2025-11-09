Swash Pris idag

Livepriset för Swash (SWASH) idag är $ 0.00173884, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SWASH till USD är$ 0.00173884 per SWASH.

Swash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,724,610, med ett cirkulerande utbud på 994.96M SWASH. Under de senaste 24 timmarna handlades SWASH mellan $ 0.00172873 (lägsta) och $ 0.00173992 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.95025, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00161107.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SWASH med +0.45% under den senaste timmen och -5.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Swash (SWASH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Cirkulationsutbud 994.96M 994.96M 994.96M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

