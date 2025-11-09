BörsDEX+
Livepriset för Swash idag är 0.00173884 USD.SWASH börsvärdet är 1,724,610 USD. Följ prisuppdateringar för SWASH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SWASH

SWASH prisinformation

Vad är SWASH

SWASH officiell webbplats

SWASH tokenomics

SWASH Prisförutsägelse

Swash Logotyp

Swash Pris (SWASH)

Onoterad

1 SWASH-till-USD pris i realtid:

mexc
USD
Swash (SWASH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:48:15 (UTC+8)

Swash Pris idag

Livepriset för Swash (SWASH) idag är $ 0.00173884, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SWASH till USD är$ 0.00173884 per SWASH.

Swash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,724,610, med ett cirkulerande utbud på 994.96M SWASH. Under de senaste 24 timmarna handlades SWASH mellan $ 0.00172873 (lägsta) och $ 0.00173992 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.95025, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00161107.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SWASH med +0.45% under den senaste timmen och -5.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Swash (SWASH) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Swash är $ 1.72M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SWASH är 994.96M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.73M.

Swash Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
+0.45%

+0.55%

-5.52%

-5.52%

Swash (SWASH) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Swash till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Swash till USD $ -0.0003496697.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Swash till USD $ -0.0005788450.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Swash till USD $ -0.0014912034625639773.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.55%
30 dagar$ -0.0003496697-20.10%
60 dagar$ -0.0005788450-33.28%
90 dagar$ -0.0014912034625639773-46.16%

Prisförutsägelse för Swash

Swash (SWASH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SWASH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Swash (SWASH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Swash potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

Swash (SWASH) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Swash

Hur mycket kommer 1 Swash att vara värd år 2030?
Om Swash skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Swash-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:48:15 (UTC+8)

