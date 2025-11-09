LEO Token Pris idag

Livepriset för LEO Token (LEO) idag är $ 9.1, med en förändring på 0.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LEO till USD är$ 9.1 per LEO.

LEO Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,394,713,065, med ett cirkulerande utbud på 922.28M LEO. Under de senaste 24 timmarna handlades LEO mellan $ 8.98 (lägsta) och $ 9.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.14, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.799859.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LEO med +0.01% under den senaste timmen och -4.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LEO Token (LEO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.39B$ 8.39B $ 8.39B Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.97B$ 8.97B $ 8.97B Cirkulationsutbud 922.28M 922.28M 922.28M Totalt utbud 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

