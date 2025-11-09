Hyperbeat USDT Pris idag

Livepriset för Hyperbeat USDT (HBUSDT) idag är $ 1.078, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HBUSDT till USD är$ 1.078 per HBUSDT.

Hyperbeat USDT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 81,155,356, med ett cirkulerande utbud på 75.26M HBUSDT. Under de senaste 24 timmarna handlades HBUSDT mellan $ 1.061 (lägsta) och $ 1.088 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.27, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.701228.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HBUSDT med -0.08% under den senaste timmen och +0.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 81.16M$ 81.16M $ 81.16M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 81.16M$ 81.16M $ 81.16M Cirkulationsutbud 75.26M 75.26M 75.26M Totalt utbud 75,264,993.49529544 75,264,993.49529544 75,264,993.49529544

Det aktuella börsvärdet för Hyperbeat USDT är $ 81.16M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HBUSDT är 75.26M, med ett totalt utbud på 75264993.49529544. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 81.16M.