Golddigger Pris idag

Livepriset för Golddigger (GDIG) idag är --, med en förändring på 5.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GDIG till USD är-- per GDIG.

Golddigger rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 315,439, med ett cirkulerande utbud på 993.72M GDIG. Under de senaste 24 timmarna handlades GDIG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00135633, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GDIG med -0.87% under den senaste timmen och -32.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Golddigger (GDIG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 315.44K$ 315.44K $ 315.44K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 315.44K$ 315.44K $ 315.44K Cirkulationsutbud 993.72M 993.72M 993.72M Totalt utbud 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

Det aktuella börsvärdet för Golddigger är $ 315.44K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GDIG är 993.72M, med ett totalt utbud på 993724005.992372. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 315.44K.