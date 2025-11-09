GIGAETH Pris idag

Livepriset för GIGAETH (GETH) idag är $ 3,391.67, med en förändring på 0.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GETH till USD är$ 3,391.67 per GETH.

GIGAETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,573,201, med ett cirkulerande utbud på 3.12K GETH. Under de senaste 24 timmarna handlades GETH mellan $ 3,365.31 (lägsta) och $ 3,480.27 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,864.9, medan det lägsta priset någonsin var $ 2,597.03.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GETH med -0.43% under den senaste timmen och -12.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GIGAETH (GETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.57M$ 10.57M $ 10.57M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.57M$ 10.57M $ 10.57M Cirkulationsutbud 3.12K 3.12K 3.12K Totalt utbud 3,117.230931790321 3,117.230931790321 3,117.230931790321

