Današnja cena Veil Token

Današnja cena kriptovalute Veil Token (VEIL) v živo je $ 0.175921, s spremembo 9.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VEIL v USD je $ 0.175921 na VEIL.

Kriptovaluta Veil Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,062,887, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.58M VEIL. V zadnjih 24 urah se je VEIL trgovalo med $ 0.158958 (najnižje) in $ 0.246857 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.310953, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02251824.

V kratkoročni uspešnosti se je VEIL premaknil -0.05% v zadnji uri in +34.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Veil Token (VEIL)

Tržna kapitalizacija $ 12.06M$ 12.06M $ 12.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.07M$ 14.07M $ 14.07M Zaloga v obtoku 68.58M 68.58M 68.58M Skupna ponudba 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

