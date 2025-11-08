BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Veil Token v živo je 0.175921 USD. Tržna kapitalizacija VEIL je 12,062,887 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VEIL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VEIL

Informacije o ceni VEIL

Kaj je VEIL

Uradna spletna stran VEIL

Tokenomika VEIL

Napoved cen VEIL

Veil Token Logotip

Veil Token Cena (VEIL)

Nerazporejeno

Cena 1 VEIL v USD v živo:

$0.176504
-10.50%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Veil Token (VEIL) Live Price Chart
Današnja cena Veil Token

Današnja cena kriptovalute Veil Token (VEIL) v živo je $ 0.175921, s spremembo 9.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VEIL v USD je $ 0.175921 na VEIL.

Kriptovaluta Veil Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,062,887, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.58M VEIL. V zadnjih 24 urah se je VEIL trgovalo med $ 0.158958 (najnižje) in $ 0.246857 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.310953, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02251824.

V kratkoročni uspešnosti se je VEIL premaknil -0.05% v zadnji uri in +34.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Veil Token (VEIL)

$ 12.06M
--
$ 14.07M
68.58M
79,999,999.93845622
Trenutna tržna kapitalizacija Veil Token je $ 12.06M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VEIL je 68.58M, skupna ponudba pa znaša 79999999.93845622. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.07M.

Zgodovina cene Veil Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.158958
24H Nizka
$ 0.246857
24H Visoka

$ 0.158958
$ 0.246857
$ 0.310953
$ 0.02251824
-0.05%

-9.61%

+34.36%

+34.36%

Zgodovina cen Veil Token (VEIL) v USD

Danes je bila sprememba cene Veil Token v USD $ -0.0187154092262408.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Veil Token v USD $ +0.3149260512.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Veil Token v USD $ +0.3279902789.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Veil Token v USD $ +0.0458345485703197.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0187154092262408-9.61%
30 dni$ +0.3149260512+179.02%
60 dni$ +0.3279902789+186.44%
90 dni$ +0.0458345485703197+35.23%

Napoved cene za kriptovaluto Veil Token

Napoved cene Veil Token (VEIL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VEIL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Veil Token (VEIL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Veil Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Veil Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VEIL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Veil Token.

Kaj je Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

Vir Veil Token (VEIL)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Veil Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Veil Token?
Če bi kriptovaluta Veil Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Veil Token.
Pomembne panožne novosti Veil Token (VEIL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Veil Token

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

