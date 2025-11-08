Današnja cena USDZ

Današnja cena kriptovalute USDZ (USDZ) v živo je $ 0.84651, s spremembo 0.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDZ v USD je $ 0.84651 na USDZ.

Kriptovaluta USDZ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 254,349, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00K USDZ. V zadnjih 24 urah se je USDZ trgovalo med $ 0.841738 (najnižje) in $ 0.858438 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.16, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.428493.

V kratkoročni uspešnosti se je USDZ premaknil +0.01% v zadnji uri in +2.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije USDZ (USDZ)

Tržna kapitalizacija $ 254.35K$ 254.35K $ 254.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 254.35K$ 254.35K $ 254.35K Zaloga v obtoku 300.00K 300.00K 300.00K Skupna ponudba 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija USDZ je $ 254.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDZ je 300.00K, skupna ponudba pa znaša 300000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 254.35K.