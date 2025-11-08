Današnja cena SuperReturn sSuperUSD

Današnja cena kriptovalute SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) v živo je $ 1.047, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SSUPERUSD v USD je $ 1.047 na SSUPERUSD.

Kriptovaluta SuperReturn sSuperUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,042,900, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.91M SSUPERUSD. V zadnjih 24 urah se je SSUPERUSD trgovalo med $ 1.036 (najnižje) in $ 1.057 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.938938.

V kratkoročni uspešnosti se je SSUPERUSD premaknil +0.01% v zadnji uri in +0.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Tržna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Zaloga v obtoku 2.91M 2.91M 2.91M Skupna ponudba 2,907,458.188232 2,907,458.188232 2,907,458.188232

Trenutna tržna kapitalizacija SuperReturn sSuperUSD je $ 3.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SSUPERUSD je 2.91M, skupna ponudba pa znaša 2907458.188232. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.04M.