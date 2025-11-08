Današnja cena Ridotto

Današnja cena kriptovalute Ridotto (RDT) v živo je $ 0.00256576, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RDT v USD je $ 0.00256576 na RDT.

Kriptovaluta Ridotto je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 807,602, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 314.76M RDT. V zadnjih 24 urah se je RDT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.51, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0025193.

V kratkoročni uspešnosti se je RDT premaknil -- v zadnji uri in -56.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ridotto (RDT)

Tržna kapitalizacija $ 807.60K$ 807.60K $ 807.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Zaloga v obtoku 314.76M 314.76M 314.76M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

