Današnja cena MarsMi

Današnja cena kriptovalute MarsMi (MARSMI) v živo je $ 0.065727, s spremembo 5.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MARSMI v USD je $ 0.065727 na MARSMI.

Kriptovaluta MarsMi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 65,726,229, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M MARSMI. V zadnjih 24 urah se je MARSMI trgovalo med $ 0.062193 (najnižje) in $ 0.065873 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.187525, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.059503.

V kratkoročni uspešnosti se je MARSMI premaknil -0.16% v zadnji uri in -26.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MarsMi (MARSMI)

Tržna kapitalizacija $ 65.73M$ 65.73M $ 65.73M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.73M$ 65.73M $ 65.73M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Trenutna tržna kapitalizacija MarsMi je $ 65.73M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MARSMI je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999992.295692. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.73M.