Današnja cena kriptovalute likes (LIKES) v živo je $ 0.00000546, s spremembo 0.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIKES v USD je $ 0.00000546 na LIKES.

Kriptovaluta likes je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 371,355, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.00B LIKES. V zadnjih 24 urah se je LIKES trgovalo med $ 0.0000048 (najnižje) in $ 0.00000558 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00004274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000437.

V kratkoročni uspešnosti se je LIKES premaknil +5.12% v zadnji uri in -7.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije likes (LIKES)

Tržna kapitalizacija $ 371.36K$ 371.36K $ 371.36K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 546.10K$ 546.10K $ 546.10K Zaloga v obtoku 68.00B 68.00B 68.00B Skupna ponudba 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

