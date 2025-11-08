Današnja cena Hyperbeat USDT

Današnja cena kriptovalute Hyperbeat USDT (HBUSDT) v živo je $ 1.079, s spremembo 0.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HBUSDT v USD je $ 1.079 na HBUSDT.

Kriptovaluta Hyperbeat USDT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 81,436,349, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 75.39M HBUSDT. V zadnjih 24 urah se je HBUSDT trgovalo med $ 1.073 (najnižje) in $ 1.087 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.27, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.701228.

V kratkoročni uspešnosti se je HBUSDT premaknil -0.22% v zadnji uri in +0.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Tržna kapitalizacija $ 81.44M$ 81.44M $ 81.44M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 81.44M$ 81.44M $ 81.44M Zaloga v obtoku 75.39M 75.39M 75.39M Skupna ponudba 75,390,121.36391139 75,390,121.36391139 75,390,121.36391139

Trenutna tržna kapitalizacija Hyperbeat USDT je $ 81.44M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HBUSDT je 75.39M, skupna ponudba pa znaša 75390121.36391139. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 81.44M.