Današnja cena Everybody

Današnja cena kriptovalute Everybody (HOLD) v živo je --, s spremembo 8.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLD v USD je -- na HOLD.

Kriptovaluta Everybody je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,474,802, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 27.78B HOLD. V zadnjih 24 urah se je HOLD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00164477, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLD premaknil +0.38% v zadnji uri in -11.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Everybody (HOLD)

Tržna kapitalizacija $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Zaloga v obtoku 27.78B 27.78B 27.78B Skupna ponudba 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Trenutna tržna kapitalizacija Everybody je $ 7.47M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HOLD je 27.78B, skupna ponudba pa znaša 27780713256.829243. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.47M.