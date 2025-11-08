BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Maiga.ai v živo je 0.02202 USD. Tržna kapitalizacija MAIGA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAIGA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MAIGA

Informacije o ceni MAIGA

Kaj je MAIGA

Bela knjiga MAIGA

Uradna spletna stran MAIGA

Tokenomika MAIGA

Napoved cen MAIGA

Zgodovina MAIGA

MAIGA Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MAIGA v fiat

Spot MAIGA

Terminske pogodbe MAIGA USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Maiga.ai Logotip

Cena Maiga.ai(MAIGA)

Cena 1 MAIGA v USD v živo:

$0.02202
+25.90%1D
USD
Maiga.ai (MAIGA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:51 (UTC+8)

Današnja cena Maiga.ai

Današnja cena kriptovalute Maiga.ai (MAIGA) v živo je $ 0.02202, s spremembo 25.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAIGA v USD je $ 0.02202 na MAIGA.

Kriptovaluta Maiga.ai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MAIGA. V zadnjih 24 urah se je MAIGA trgovalo med $ 0.01731 (najnižje) in $ 0.02425 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MAIGA premaknil +1.80% v zadnji uri in -28.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.98K.

Tržne informacije Maiga.ai (MAIGA)

--
----

$ 59.98K
$ 22.02M
--
----

1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Maiga.ai je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.98K. Obstoječa ponudba MAIGA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 22.02M.

Zgodovina cene Maiga.ai, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01731
24H Nizka
$ 0.02425
24H Visoka

$ 0.01731
$ 0.02425
--
----

--
----

+1.80%

+25.90%

-28.65%

-28.65%

Zgodovina cen Maiga.ai (MAIGA) v USD

Sledite spremembam cen Maiga.ai za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0045299+25.90%
30 dni$ -0.07676-77.71%
60 dni$ +0.00202+10.10%
90 dni$ +0.00202+10.10%
Današnja sprememba cene Maiga.ai

Danes je MAIGA zabeležil spremembo $ +0.0045299 (+25.90%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Maiga.ai

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.07676 (-77.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Maiga.ai

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MAIGA spremenil za $ +0.00202 (+10.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Maiga.ai

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00202 (+10.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Maiga.ai (MAIGA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Maiga.ai.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Maiga.ai

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Maiga.ai, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Maiga.ai?

Several key factors influence MAIGA token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MAIGA's value.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and related crypto projects affect pricing.

Platform Adoption: User growth, partnerships, and real-world utility of Maiga.ai services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts influence holding incentives.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.

Competition: Performance of rival AI crypto projects affects relative positioning.

Regulatory News: AI and crypto regulations can create volatility.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Tokenomics: Supply mechanisms, burn events, and distribution schedules affect scarcity.

Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions impact risk appetite for crypto investments.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Maiga.ai?

People want to know MAIGA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, investment analysis, and staying updated on price volatility. Traders need real-time data to capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Maiga.ai

Napoved cene Maiga.ai (MAIGA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAIGA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Maiga.ai (MAIGA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Maiga.ai lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Maiga.ai v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MAIGA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Maiga.ai.

O Maiga.ai

MAIGA is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. MAIGA's supply model is capped, meaning there is a finite amount of the asset that can ever be in circulation. Typical uses of MAIGA include online transactions, remittances, and as a store of value. It is part of a broader ecosystem of digital assets that are transforming the way we think about money and finance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Maiga.ai

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Maiga.ai? Nakup MAIGA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Maiga.ai. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Maiga.ai (MAIGA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Maiga.ai bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Maiga.ai (MAIGA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Maiga.ai

Z lastništvom kriptovalute Maiga.ai se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Maiga.ai (MAIGA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Maiga.ai (MAIGA)

Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.

Maiga.ai Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Maiga.ai razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Maiga.ai spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Maiga.ai

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Maiga.ai?
Če bi kriptovaluta Maiga.ai rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Maiga.ai.
Pomembne panožne novosti Maiga.ai (MAIGA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Maiga.ai

MAIGA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MAIGA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MAIGA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Maiga.ai (MAIGA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Maiga.ai v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MAIGA/USDT
$0.02202
$0.02202$0.02202
+25.68%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz MAIGA v USD

Znesek

MAIGA
MAIGA
USD
USD

1 MAIGA = 0.02202 USD