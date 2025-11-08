Današnja cena Maiga.ai

Današnja cena kriptovalute Maiga.ai (MAIGA) v živo je $ 0.02202, s spremembo 25.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAIGA v USD je $ 0.02202 na MAIGA.

Kriptovaluta Maiga.ai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MAIGA. V zadnjih 24 urah se je MAIGA trgovalo med $ 0.01731 (najnižje) in $ 0.02425 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MAIGA premaknil +1.80% v zadnji uri in -28.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.98K.

Tržne informacije Maiga.ai (MAIGA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 22.02M$ 22.02M $ 22.02M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

